Afvalaffaire Arnhem krijgt vervolg: Burger mag zich uitspreken

Arnhem wil pandjes­baas overal de pas afsnijden; kamerver­huur aan banden

29 september ARNHEM- Niet alleen in het Spijkerkwartier, maar ook in alle andere wijken van Arnhem wordt het niet langer mogelijk kamers te verhuren als er in een straal van 50 meter rond de voor dit doel beoogde plek al een kamerpand staat.