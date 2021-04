Afvalrekening Arnhemmer stijgt soms wel 100 euro; jaarbedrag in 2022 naar 289 euro

Burgemees­ter Marcouch tijdens open dag van FC Peuter Profs: ‘Wij hadden vroeger ook geen geld voor de voetbal­club’

19 april ARNHEM - Ahmed Marcouch zegt het eerlijk: voetbal, daar was hij vroeger niet heel goed in. Maar, voegt de burgemeester van Arnhem er meteen aan toe, er was thuis ook geen geld voor. Dat laatste is ook nu, weet Marcouch, nog steeds voor veel gezinnen een belemmering.