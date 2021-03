Afvalstrijders laten de champagne vloeien: ‘Het zal even ontwennen zijn als de containers weer opengaan’

Column Remco Kock Kleine klootzak­ken, dacht ik. Omdat ik op snelheid lag, remde ik hard

18 maart Het gebeurde zondagavond. Ik had mijn ouders bezocht, op weg naar huis besloot ik door Malburgen te fietsen. Ik passeerde MASV. In de schemering voetbalden kinderen op het kunstgras. Het daglicht was bijna op, als een telefoon met nog maar 2 procent in de accu.