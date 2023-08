Afvinken maar! Met deze bucketlist haal je nog alles uit je Arnhemse zomer

Watermuse­um in nopjes met zomer vol water, ook andere musea blij met regen: ‘Kwart meer bezoekers’

Regen. Lang niet iedereen is er rouwig om dat we de laatste weken slecht weer hadden. Musea en overdekte attracties in Arnhem, Betuwe en omgeving varen er wel bij. ,,Wij klagen niet bij regen”, zegt Eef Peeters van het Arnhemse Oorlogsmuseum. Dat doet ook het Watermuseum niet. ,,Wij zijn er juist blij mee.”