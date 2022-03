Agent die in contact kwam met gevaarlijke stof in Arnhem in stabiele toestand in het ziekenhuis

VideoARNHEM - Een agent raakte woensdagochtend zwaargewond nadat hij in de Arnhemse wijk Schuytgraaf met een ‘onbekende stof’ in contact kwam. De agent is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De agent is ter plekke in aanraking gekomen met een stof, waarmee iemand anders in het huis een poging tot zelfdoding zou hebben gedaan. De agent ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis, en maakt het ‘naar omstandigheden goed', zo laat de politie weten.

Buren nog niet naar huis



Er is een specialistisch team opgeroepen om de gevaarlijke stof te onderzoeken en op te ruimen. Uit voorzorg mogen de directe buren van het betreffende huis voorlopig nog niet naar huis; zij mochten woensdagochtend onder begeleiding wat spullen ophalen en worden ergens anders opgevangen. Pas als de hulpdiensten zeker weten dat het veilig is, mogen zij weer naar huis. Het is nog onbekend hoe lang dit zal duren.

De politie meldt dat er een overleden persoon is aangetroffen in de woning.

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl.

Weet jij meer over dit nieuws? Tip ons! We komen graag met je in contact via online@gelderlander.nl



Volledig scherm Een agent raakte woensdagochtend zwaargewond nadat hij in de Arnhemse wijk Schuytgraaf met een ‘onbekende stof’ in contact kwam. © DG

Volledig scherm Een agent raakte woensdagochtend in contact met een ‘onbekende stof’ en moest als gevolg hiervan naar het ziekenhuis. © Persbureau Heitink