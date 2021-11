Agent loopt letsel op bij rellen in Arnhem, ook politieauto beschadigd

Column Als het meeviel, stond mijn fiets er nog, maar dan verkoold of ontdaan van een voorwiel of zadel

De zaterdagochtend was nog zo goed begonnen. De avond ervoor had ik bier gedronken met een vriend, tot mijn opluchting had ik nauwelijks een kater. Dat kwam goed uit, want ik had zo een afspraak.

22 november