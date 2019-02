Agente blijft lekken info politie ontkennen: ‘Ik ben onterecht veroordeeld’

Politie arresteert dealer met ‘grote hoeveel­heid geld’ op zak in Malburgen

10:33 ARNHEM - De politie heeft woensdag in de Arnhemse wijk Malburgen een 22-jarige man aangehouden die drugs en een gaspistool bij zich had. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte had onder meer hoeveelheden hennep, hasj, xtc-pillen en cocaïne bij zich.