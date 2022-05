Agente stelt door politiechef (57) verkracht te zijn: ‘Dit zijn ernstige beschuldigingen’

Geheime affaire

In stukken die De Gelderlander in bezit heeft, beschrijft de vrouw dat ze maandenlang een affaire had met haar chef, waarbij ze ook seks op het politiebureau zouden hebben gehad. De verkrachting zou in november 2020 zijn gebeurd, twee maanden nadat de twee hun relatie hadden verbroken.



De Arnhemse agente heeft de affaire in april 2021 gemeld aan het interne integriteitsbureau van de politie. Pas in oktober 2021, nadat ze therapie had gevolgd, durfde ze het aan om dit team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) ook in te lichten over de verkrachting, zo stelt ze in haar verklaringen.