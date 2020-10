Agenten breken raam open, bloedspoor in trappenhuis blijkt huis-, tuin- en keukenongeval

‘Op het Puin’ eert de veerkracht van de Arnhemmers na de oorlogsver­woes­ting

11 oktober ARNHEM - Circa 16.000 mensen Arnhem zagen in mei 1946 het muziektheater ‘Op het Puin’ in het verwoeste Arnhem rond de restanten van de Eusebiuskerk, onder hen prinses Juliana en prins Bernhard. Dit weekend kreeg was een klein gezelschap getuige van twee prachtige heropvoeringen in concertvorm van het drama in Musis, met iedereen op gepaste afstand van elkaar.