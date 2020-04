Agenten die dreigende man in Arnhem in zijn been schoten niet vervolgd

De mysterieu­ze verdwij­ning van Maria van Klarendal, of toch niet?

31 maart ARNHEM/VELP - Ineens was ze verdwenen. Met de verkoop van de Sint Janskerk aan de Verlengde Hoflaan in Arnhem anderhalf jaar geleden was ook het beeld Maria van Klarendal spoorloos. Wie zit erachter de mysterieuze verdwijning van het heilige beeldje?