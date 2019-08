Agenten doen aangifte mishandeling na Vitesse - PEC Zwolle

Dat gebeurde op de parkeerplaats van GelreDome waar de politie alle auto's die het terrein wilden verlaten controleerden. In één van de auto’s troffen ze de verdachte aan.



,,Er zat nog iemand in die auto die het nodig vond om collega's te beledigen. Ook hij is aangehouden. De derde verdachte hebben we aangehouden in de supportersbus”, zegt Klok. Het gaat om twee supporters uit IJsselmuiden van 18 en 20 jaar en een 18-jarige Zwollenaar.



De voorzitter van de supportersvereniging van PEC Zwolle Freddy Eikelboom noemde het politieoptreden ‘agressief’. De gearresteerde Zwollenaar is zijn zoon.