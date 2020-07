Agenten in burger betrappen op één avond in Arnhem drie drugsdealers en pakken ook hun klanten op

Dat meldt de Arnhemse politie via sociale media. De actie was dinsdag. Agenten in burgerkleding waren die dag in de wijken.



Ze betrapten die avond drie drugsdealers op het verkopen van harddrugs. Ook de kopers werden aangehouden. Naast dat het verboden is om drugs te verkopen, is het ook verboden om drugs te kopen.



Het gebruik en misbruik van verdovende middelen gaat volgens de politie bovendien gepaard met veel overlast in onze wijken. ‘Buurtbewoners hebben last van de aanloop van gebruikers en de wijk verloedert door dit drugsprobleem’.