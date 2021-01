Agenten maken einde aan tuinfeestje in Arnhems centrum: feestvierders slaan op de vlucht

‘Komst expositie­cen­trum Arnhem Bezet ’40-’45 is een goede zaak’

17:08 ARNHEM/ OOSTERBEEK De komst van het expositiecentrum Arnhem Bezet ‘40-’45 in de Walburgiskerk in Arnhem is een welkome aanvulling op het bestaande museumaanbod. Dat vindt directeur-bestuurder Ronnie Weijers van museum Airborne at the Bridge in Arnhem en het Airborne Museum in Oosterbeek.