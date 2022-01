Agenten ondervragen omstander bij autobrand in Arnhem

Speciale parkeer­plaats voor de ‘snelle boodschap’ is een groot succes, aldus gemeente Arnhem

ARNHEM - Ze worden goed gebruikt en leiden niet of nauwelijks tot extra drukte in de binnenstad. Tot die conclusies komt de gemeente Arnhem over de 21 speciale ‘Shop&Go’ parkeerplekken in het centrum van de stad. Op zo’n plek mag je maximaal 30 minuten staan.

20 januari