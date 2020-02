Agenten overmeesteren naakte man die in Arnhem met mes zwaait, schreeuwt en wartaal brabbelt

LET OP! BEELDEN KUNNEN ALS SCHOKKEND WORDEN ERVARENARNHEM - Een 55-jarige Arnhemmer is donderdagavond opgepakt omdat hij naakt en schreeuwend over straat liep met een mes. Beelden van de arrestatie tussen 21.00 en 21.30 uur in de Rosendaalsestraat in Arnhem zijn op Dumpert verschenen.

De man had zichzelf volgens een politiewoordvoerder verwond. ,,Hij had problemen met zijn vriendin, was in de war en mogelijk onder invloed.’’ Waarvan hij onder invloed was kan de politie niet zeggen.

Op Twitter zeggen getuigen dat de man in het Arabisch schreeuwde en een gigantisch mes bij zich had. De politie vermoedt dat omstanders de man wartaal hebben horen brabbelen. ,,Het was geen Arabisch.’’ Over de grootte van het mes kan de politie niets zeggen.

De man is eerst naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwondingen is behandeld. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau waar hij ‘meer mag verklaren over zijn actie’.

De Arnhemmer zit nog vast.