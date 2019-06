Agenten redden drenkeling uit Rijn in Arnhem

Replica van zweefvlieg­tuig uit de oorlog in september te zien in Oosterbeek

13:05 OOSTERBEEK - Een in Groot Brittannië nagemaakt zweefvliegtuig wordt in september tijdens de 75ste herdenking van de Slag om Arnhem tentoongesteld op het veld tegenover Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek.