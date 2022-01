Agenten ruiken rottende geur door brievenbus en vallen binnen: ‘Moesten door gangenstelsel kruipen’

TRAININGSKAMP Bazoer ‘onverkoop­baar’ door ambities Vitesse

ALCANTARILHA - Riechedly Bazoer staat volop in de belangstelling. Na PSV flirt ook Feyenoord met de regisseur van Vitesse. Daarbij zijn Benfica en Sporting Lissabon in beeld. Uit sportief oogpunt is de vormgever voor de club uit Arnhem deze winter echter ‘onverkoopbaar’.

5 januari