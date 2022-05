Agressieve kraai duikt bij ArtEZ wéér op voorbijgangers: ‘Voor ik het besefte zat-ie bovenop me’

Met video Twee mannen aangehou­den voor mishande­ling van stewards bij Vitesse-Heerenveen

ARNHEM - De politie heeft na de wedstrijd Vitesse-Heerenveen in GelreDome in Arnhem twee mannen aangehouden die verdacht worden van het mishandelen van stewards. Of de mannen ook te maken hebben met de afgestoken rookbommen in het stadion, wordt nog onderzocht.

