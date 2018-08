AH-filiaal haalt manshoge pop van 'zwarte bediende' weg

,,Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Dit betreur ik ten zeerste’’, zegt directeur Theo Driessen. Hij baalt dat zijn supermarkt op deze wijze in het nieuws komt.



De bedrijfsleider besloot begin deze week in een spontane bui om de zaak aan de Fortunastraat wat extra aan te kleden. Hij deed dat met de bekende huishamsters in kersttenue, een 'politieman' én het manshoge beeld van een zwarte bediende.



De zwarte pop is meteen weggehaald, nadat er vragen over kwamen van Richard Kofi, een van de klanten. De Arnhemmer is beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker bij onder andere het Afrika Museum in Berg en Dal. Kofi: ,,Ik heb me niet zozeer gestoord aan de aanwezigheid van deze pop, maar was eerder verbaasd. Zo van: waarom staat dit hier? Het is zo misplaatst. Het past in een historische context, bijvoorbeeld in een museum.’’