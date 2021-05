Ahmed Marcouch genomineerd voor Pim Fortuyn Prijs 2021: ‘Hij durft stelling te nemen’

Andere genomineerden zijn bijvoorbeeld schrijfster Lale Gül en tv-presentatrice en columniste en presentatrice Fidan Ekiz. Volgens de jury heeft de Turks-Nederlandse Gül met haar autobiografische roman Ik ga leven een openhartig boek geschreven over de hypocrisie binnen haar gemeenschap. ,,Sinds het uitkomen van haar boek heeft ze moeten onderduiken, wordt bedreigd, geïntimideerd en uitgesloten uit haar gemeenschap omdat ze koos voor het vrije woord.”



Ekiz, die ook een Turkse achtergrond heeft, behandelt in haar columns en boeken ,,heikele kwesties die haar persoonlijke leven raken en tevens sterk beïnvloeden. Zonder moeite, schroom of angst spreekt ze in duidelijke taal over integratieproblemen, het Erdogan-regime of de persvrijheid.” Ook als duo-presentator van het dagelijkse NPO1-programma De Vooravond deelt ze geregeld een ‘bevlogen mening’. Ekiz was in 2019 ook al genomineerd.