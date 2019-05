Ahmed Marcouch met Chantal Janzen op bezoek bij BIO Vakantieoord

De visite is onderdeel van de dag die zij begin april in de Gelderse hoofdstad doorbracht als ‘personal assistant’ van Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch. Janzen neemt voor het programma elke week een kijkje bij een andere bedrijfstak.



Zo dompelde ze zich onder meer onder in de wereld van de Amsterdamse brandweer en werkte ze in een pretpark. Ahmed Marcouch nodigde de presentatrice uit een dagje met hem mee te lopen in Arnhem, waar ze behalve BIO ook een bezoek brachten aan de wijk Klarendal.



Marcouch en Janzen kregen bij BIO een kijkje in de keuken en kregen de primeur van de nieuwe reclamespot (zie video) die de Arnhemse instelling liet maken voor de Nederlandse bioscopen. Enkele gezinnen die in de video figureren, waren daar bij aanwezig. Ze bezochten ook de manege van BIO.