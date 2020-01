Ahmed Marcouch pleit voor ‘beschavingsoffensief’ na vuurwerkdrama

,,Het lijkt erop dat de Tweede Kamer nu zijn verantwoordelijkheid neemt”, stelde hij woensdagavond in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Eusebiuskerk in Arnhem ,,Dat is goed, maar ik waarschuw: daarmee zijn we er niet. Wij hebben het nu over de rotjes, maar niet over het rot in de samenleving.”

Marcouch maakte in de late avond van de laatste dag van het jaar nog een ronde langs de hulpdiensten. ,,Ik wenste ze een rustige en veilige nacht. Tussendoor ging ik even naar huis. Maar op het moment dat ik thuis de deur open deed, ging mijn telefoon. Brand op het Gelderseplein. Het was het begin van een tragedie die alles overschaduwt.”

Het vuurdrama dat een einde maakte aan het leven van een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoon confronteerde de burgemeester met intens verdriet en met intens meelevende reacties.

Angsten bij hulpverleners

Tegelijkertijd werd hij meer dan ooit geconfronteerd met de schaduwzijde van oud en nieuw. ,,Vernielingen, auto’s die in brand worden gestoken en het bekogelen van hulpverleners, al dan niet onder invloed van drugs en alcohol. Terwijl de meeste mensen feest vieren, zijn brandweermensen, politieagenten en ambulancepersoneel van huis.

,,Zij draaien dubbele diensten en de telefoon in de meldkamer staat roodgloeiend. Deze professionals moeten angsten doorstaan en hebben weken, soms maanden nodig om te herstellen. Allemaal omdat een groep mensen in deze samenleving misbruik maakt van de vrijheid die ze krijgen."

‘Asociaal gedrag’

Marcouch noemt ‘de ellende die je ziet tijdens de jaarwisseling een voorbeeld van asociaal gedrag’. Nederland heeft een ‘beschavingsoffensief’nodig.

,,In een beschaving kunnen we geweld en misdaad nooit tolereren. We moeten het uitbannen. Niet gedogen, maar handhaven. Dat begint bij de overheid. Daarmee herstellen we ook het vertrouwen. Beschaafdheid is ook: aanspreken zonder elkaar aan te vliegen. In een beschaving hou je rekening met elkaar.

Quote Wij hebben het nu over de rotjes, maar niet over het rot in de samenle­ving Ahmed Marcouch, Burgemeester van Arnhem ,,En als iets juridisch genomen niet verboden is, betekent dat nog niet dat het daarom ook beschaafd gedrag is. Als je iets ziet wat niet in de haak is, heb je de verantwoordelijkheid om iets te doen. Als je het zomaar toestaat, ben je moreel medeverantwoordelijk. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van instituties, maar van ons allemaal.”

Zorgen over intense armoede in Arnhem

Marcouch is geschrokken van de armoede in Arnhem waarmee hij werd geconfronteerd tijdens zijn bezoek aan de flat van het Gelderse Plein in Immerloo, ,,Je ziet het ook op andere plekken in Arnhem, op de Geitenkamp en in Presikhaaf. Eeigenlijk op heel veel plekken in Nederland.”

,,Ik spreek te veel mensen die op achterstand staan. Achter de voordeuren reikt de stip op de horizon niet verder dan het einde van de week. Zij zijn niet bezig om te leven, maar om te overleven. Arnhemse gezinnen worstelen daar met financiële stress. Met laaggeletterdheid.

,,Ze worden verlamd door de brievenbus die uitpuilt van ongeopende enveloppen met onbegrijpelijke brieven. Er groeien kinderen op die soms in hun leven nooit iemand hebben gekend die een baan heeft. Ik zie dat, maar veel van de mensen die er wonen, hebben het gevoel dat zij helemaal niet gezien worden.”

Marcouch citeerde een bewoner van de flat aan het Gelderseplein, op de zevende etage, afgelopen weekend: ,,In Sonsbeek letten ze op elke grasspriet, maar wij worden vergeten.”

‘Aandacht werkt als een vliegwiel’

Marcouch nam de luisteraars in de Eusebiuskerk mee naar zijn jeugd. ,,Toen ik zelf klein was, kregen wij voor het eerst een huis met een betonnen vloer. Goed geïsoleerd, met centrale verwarming. Met voldoende ruimte voor het grote gezin Marcouch.

,,We kregen daarmee niet alleen een huis, we kregen een thuis. Ik weet nog wat dat met ons deed. Het gevoel dat we nu echt meededen. We werden gezien. Dat was wat waarde gaf. Die aandacht werkt als een vliegwiel. Je gaat er rechter op van lopen.”

‘Elk kind verdient een buurt waar je goed woont’

Marcouch pleit voor meer aandacht voor de wijken in Arnhem waar mensen te vaak alleen bezig zijn om te overleven. Hij pleit voor stevige investeringen.

,,Elk Arnhems kind verdient een thuis in een buurt waar je goed woont. Een omgeving die je niet omlaag trekt, maar opstuwt. Waar je kan zijn wie je bent. Waar het veilig is als je uit je raam kijkt, en waar je naar een goede school kan gaan om het beste uit jezelf te halen. Want onderwijs is een sleutel naar het goede leven. Dat is beschaving.”

Veerkracht en wederopbouw

De burgemeester is ervan overtuigd dat de Arnhemmers de veerkracht bezitten om grote problemen te boven te komen. Hij doelt daarbij op de Slag om Arnhem en de herrijzenis van de stad na de verwoesting. Hij wijst op zijn werkkamer in het Duivelshuis tegenover de Eusebiuskerk.

Quote Elk Arnhems kind verdient een thuis in een buurt waar je goed woont Ahmed Marcouch, Burgemeester van Arnhem ,,Als ik daar mijn gedachten laat gaan over de toekomst van deze stad, valt mijn oog vaak op het glas-in-lood ter nagedachtenis aan burgemeester Chris Matser. In dat glas-in-lood is iets bijzonders te zien. Het bestaat uit twee helften.



,,De linkerhelft is duister, met een vernietigde stad en een gebroken, verbrande Eusebius. De rechter helft geeft haast licht: daarin is Arnhem te zien in al zijn pracht, herbouwd, en met een kerk die weer trots rechtop staat.”