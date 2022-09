Ahmed Marcouch smeekt zijn raad om extra miljoenen: ‘Arnhemmers lijden onder onveiligheid’

Ciko’66 jaagt op promotie naar hoogste atletiekni­veau, met toppers én laatkomer: ‘Ben normaal ruim­schoots op tijd’

Ciko’66 strijd zondag voor de laatste kans op promotie naar de hoogste divisie in de atletiek, het NK teams. In juli was een gedeelde eerste plek onvoldoende voor rechtstreekse promotie.

10 september