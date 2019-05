Airbnb krijgt kritiek van horeca Nederland:'Concurrentie moet wel eerlijk zijn'

Oud-pre­mier Dries van Agt in gesprek over Palestina in Arnhem

10:27 ARNHEM / NIJMEGEN - Oud-premier Dries van Agt spreekt zaterdag over de Palestijnse kwestie bij boekhandel Hijman Ongerijmd in de binnenstad van Arnhem. Aanleiding is zijn boek ‘Palestina in doodsnood’. Het onderwerp is uiterst actueel nu het conflict tussen Israël en Gaza de laatste dagen is opgelaaid. Over en weer zijn al doden gevallen.