Twee minuten stilte, ook voor de oorlogsslachtoffers van nu

Azran vroeg aan commandant Cas Schreurs van de 11de Luchtmobiele Brigade waar hij aan denkt tijdens de twee minuten stilte bij de Airborne herdenkingen. ,,Ik denk niet alleen aan de oude veteranen die nog onder ons zijn, maar ook aan jonge veteranen die ingezet worden in alle landen over de wereld. Vanuit mijn eigen brigade ook, mensen die nu in Roemenië en in Irak zitten. Ook daar gaan wel eens mensen dood. Aan hen moet ik vaak denken tijdens die twee minuten.”

Vluchtelingen die angstig reageren op vuurwerk

Bij het verhaal van de Poolse parachutist zijn er vragen over de opdeling van Polen in 1939 tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie en over het niet kunnen terugkeren naar je geboorteland als Pool die in Nederland gevochten heeft voor de vrijheid. Jim Smith zegt in het boek: ‘Inmiddels heb ik achterkleinkinderen die net zo oud zijn als jullie. Sinds 1944 zijn we vaak in september hier geweest. Eerst durfden we niet goed. We waren bang dat de inwoners boos op ons zouden zijn, omdat alles we alles kapotgeschoten achterlieten. Maar onze angst was niet nodig. We zijn hier altijd met open armen ontvangen.’