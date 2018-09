Airborne-duel Vitesse: Van der Werff nog geen Kashia

ARNHEM - Laten we de veteranen trakteren op een pot voetbal. Dat was in 2007 het idee van een paar Vitesse-supporters. Anno 2018 is het Airborne-duel in GelreDome een van de hoogtepunten van het seizoen. ,,Kijk om je heen en zie wat het met de supporters doet.''

Gevloek na het laatste fluitsignaal zaterdagavond. Vitesse heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen ADO Den Haag. Een jaar eerder eindigde het Airborne-duel ook in 1-1, toen tegen VVV-Venlo. Veteranen Lloyd Bentley (97), Wilf Oldham (98), Tom Nevin (91) en Tom O'Neil (89) balen, maar hebben toch genoten van de wedstrijd. ,,Ik denk dat er voor Vitesse vandaag meer in zat. Ik houd van voetbal. Ik kom uit Liverpool, net als Tom O'Neil. Hij is voor FC Liverpool, ik voor Everton. Dat kan.''

De vier veteranen van de Slag om Arnhem waren op uitnodiging van de supportersvereniging naar de wedstrijd gekomen. Het was alweer de twaalfde keer dat er veteranen in GelreDome waren. Ferry Reurink, Vitessenaar en auteur van het boek 'Elke dag Vitesse', maakte alle wedstrijden mee. Hij geniet nog elke keer. ,,Het Airborne-duel is iets dat vanuit de supporters is ontstaan en dat het dan zo groot is geworden, vind ik geweldig. Ik ben wel benieuwd hoe het er straks uit gaat zien, als er geen veteranen meer zijn.''

Volledig scherm Veteraan Tom Nevin (bijna 92) geeft een cadeautje aan een kind. Collega-veteraan Tom O'Neil (links) kijkt toe. © Rolf Hensel

Vrijwilligers van de supportersvereniging zijn dagen druk met de voorbereidingen op de wedstrijd, waarin de voetballers van Vitesse een speciaal tenue dragen, in de Airborne-kleuren maroon rood en blauw. Leden van de The Massed Pipes and Drums van The Royal British Legion, die tijdens de Airborne-wedstrijd optreden, worden vier dagen lang in het supportershome in de watten gelegd: ze mogen oefenen en krijgen te eten en drinken. ,,Zolang de veteranen er nog zijn, doen we het op deze manier. Kijk om je heen en zie wat het met de supporters doet. Als er geen veteranen meer zijn, verandert het programma. Daar denken we al twee jaar over na, maar we weten het nog niet exact'', vertelt Paul Koster, voorzitter van de supportersvereniging en Libanon-veteraan.

Deze zaterdag zijn er vier veteranen, vorig jaar waren het er nog vijf. De Ier Sam Kendrick is inmiddels overleden. Vitesse-supporter Ron ten Kate (53) heeft veel respect voor de soldaten die voor de vrijheid van zijn vader en moeder vochten. ,,Mijn vader en moeder komen uit Klarendal. Mijn vader vluchtte in 1944 uit Arnhem. Hij was een jaar of zeven en vond onderdak in Amsterdam, at bloembollen. Ik ben opgegroeid met het verhaal van de Slag om Arnhem. Vitesse en Arnhem zitten in mijn bloed'', vertelt Ten Kate. Om zijn betoog kracht bij te zetten trekt hij zijn broekspijp omhoog en toont een flinke tatoeage van een tweekoppige arend, het wapen van Arnhem.

Het valt veteraan Nevin op dat de aanvoerder van vorig jaar er niet meer is. Guram Kashia heeft Vitesse na acht mooie jaren verlaten en voetbalt sinds de zomer bij San Jose Earthquakes in Amerika. ,,Vorig jaar kreeg ik een shirt van hem. Hij heeft het persoonlijk voor mij gesigneerd'', vertelt Nevin.

Volledig scherm Vitesse-aanvoerder Maikel van der Werff mengt zich na afloop van de wedstrijd tegen ADO Den Haag tussen de veteranen in GelreDome. © Rolf Hensel

De nieuwe aanvoerder van Vitesse heet Maikel van der Werff. Hij krijgt vlak voor het eindsignaal zijn tweede gele kaart en moet vroegtijdig naar de kant. Ondanks de enorme teleurstelling neemt hij de moeite de veteranen na de wedstrijd te bedanken. Reurink geeft toe dat Van der Werff nog geen Kashia is. ,,Kashia was fantastisch met de veteranen. Ik heb hem eerder ook gezien bij de herdenking in de Berenkuil, in het centrum van de stad. Dat geeft wel aan dat hij betrokken is en dat het verleden van Arnhem hem interesseert. Maar hij voetbalt nu niet meer bij Vitesse en dan moet je verder.''

