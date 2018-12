Airborne Museum breekt dit jaar record met 130.000 bezoekers

OOSTERBEEK - Het Airborne Museum in Oosterbeek en Arnhem heeft dit jaar opnieuw een bezoekersrecord gevestigd. Het voormalige hoofdkwartier van de Eerste Luchtlandingsdivisie Hartenstein in Oosterbeek en het nieuwe infocentrum ‘Airborne at the Bridge’ aan de Rijnkade in Arnhem kregen in 2018 130.000 mensen op bezoek. In 2017 waren dat er nog 120.000.

Directeur Sarah Heijse van het museum stelt dat het grote succes mede te danken is aan twee bijzondere tentoonstellingen die het afgelopen jaar jaar geopend werden. In Hartenstein werd een spannende kelder ingericht rond het netwerk van de ondergrondse rond Arnhem en de Veluwe op basis van drie verzetsverhalen. Het verzet slaagde erin om een groot aantal na de Slag om Arnhem gevluchte geallieerde parachutisten te verbergen in de bossen en later zelfs over de Rijn terug te loodsen naar hun eigen troepen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de expositie eind dit jaar af te sluiten. Het grote succes heeft de Heijse echter tot het besluit gebracht om de tentoonstelling tot en met 31 oktober 2019 te verlengen.

Volledig scherm Beeld van een film over de verzetsgroep rond de Arnhemmers Penseel en Van Daalen in het Airborne Museum in Oosterbeek. Het verzetsmonument aan de Rijnkade is een eerbetoon aan deze groep. © Harry van der Ploeg

Victoria Crosses

Het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek toonde dit jaar ook september vijf kostbare Victoriakruizen van Britse militairen die hun leven in de waagschaal stelden tijdens de Slag om Arnhem. Nog nooit eerder waren deze hoogste militaire onderscheidingen voor heldenmoed en opofferingsgezindheid bijeen op een expositie. Via de Lord Ashcroft Medal Collection en het Imperial War Museum kwamen ze tijdelijk in bruikleen over naar Oosterbeek.

Airborne at the Bridge

Bezoekerscentrum Airborne at the Bridge in Arnhem trok het afgelopen jaar ook veel meer belangstelling. Het centrum belicht de gevechten bij de Rijnbrug in 1944 vanuit het standpunt van een Brit, een Duitser en een Arnhemse burger. Er zijn ook tijdelijke exposities. Tot 1 maart is de tijdelijke fototentoonstelling nog te zien rond Matouš Lorenzini, een jongeman die uit het Duitse leger deserteerde en zich vervolgens aansloot bij het Nederlandse verzet.

Volledig scherm Lorenzini op drift na de Tweede Wereldoorlog: beeld van de expositie in 'Airborne at the Bridge' met uitzicht op de John Frostbrug. © Harry van der Ploeg

Het Airborne Museum is genomineerd voor de prestigieuze European Museum of the Year Award voor 2019. Die prijs wordt eind mei op het congres van het European Museum Forum in Sarajevo uitgereikt.

Toekomstplannen museum