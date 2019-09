Airborne wandeltocht 75 jaar na Slag om Arnhem springlevend: ‘Dit is natuurlijk een bijzondere tocht’

Het is inmiddels 73 jaar geleden dat de Airborne Wandeltocht voor het eerst van start ging. Op 6 september 1947, twee jaar na de bevrijding, liep ruim 2000 de tocht, bedoeld om de oorlog in het algemeen en de Slag om Arnhem in het bijzonder te herdenken. Nu, 75 jaar na dato, is de belangstelling onverminderd groot.



Sterker nog: in 2017, tijdens het 70-jarig jubileum, was er een recordaantal bezoekers van 36.191.



,,Ik denk dat je over de hele linie ziet dat de belangstelling voor herdenken alleen maar is toegenomen”, verklaart marsleider Wilma Luckel. ,,En dit is natuurlijk een bijzondere tocht.”