Akelige tweets of te weinig stemmen, wethouder Paul Smeulders relativeert: ‘Ik kan me niet meer druk maken over een treinvertraging’

ARNHEM - Paul Smeulders (35) wilde graag door als Tweede Kamerlid in Den Haag, de politieke ‘Champions League’. Maar hij belandde in Arnhem, waar hij nu ruim een halfjaar wethouder is. Een gelukkig wethouder, laat daar geen misverstanden over bestaan. ,,Ik probeer me niet druk te maken over dingen waar ik zelf niks aan kan doen.”