Akkefietjes in het stemlokaal: 99-jarige man valt achterover en gedoe met de naaiclub

Na de sluiting van het stemlokaal en het tellen van de stemmen brengt de voorzitter verslag uit over het verloop van de dag. Die processen verbaal van Arnhemse stembureaus bieden een bijzonder inkijkje in wat er mis ging. Vaak zijn het kleine dingen, zoals te donkere stemhokjes, een vies toilet of een deur die om 19.00 uur automatisch in het nachtslot valt. Dat laatste was overigens snel verholpen.