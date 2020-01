Al 70 jaar friet van de Ratelbandjes in Arnhem: ‘Voor nette mensen was ik altijd een outcast’

De meest bekende friteszaak van Arnhem en omgeving ging vijf jaar geleden over van vader op zoon. Emile Ratelband verkocht zijn Haphoek in de Roggestraat in de binnenstad aan zijn oudste zoon Rolls. Uiterlijk is hij bijna het evenbeeld van zijn vader, innerlijk zijn er overeenkomsten, maar ook verschillen. Gemeen hebben ze hun ondernemingslust. Die van Rolls heeft ertoe geleid dat hij van de gele goudmijn een nog beter renderende zaak maakte, met in de schil gebakken biologische frites in de varianten smurf, dwerg en reus. Toen burgemeester Ahmed Marcouch onlangs zijn felicitaties overbracht aan de zeventigjarige zaak hapte hij ook een dwerg weg. Een interview met vader en zoon, waarbij vader op afstand meepraat, via de telefoon.

Rolls, u moest de hoofdprijs aan uw vader betalen voor de overname. Hoeveel was het? Rolls Ratelband: ,,Dat houd ik voor me.” Emile Ratelband: ,,Je mag rustig zeggen dat je hem gratis hebt gekregen, haha. Er is één gouden regel: je mag nooit geld verdienen aan je vrienden en je familie. Ben je het daar mee eens, Rolls?” Rolls: ,,Uhm, jaaah, gedeeltelijk. Ligt eraan in welke context. Als ik aan iemand een auto kan verkopen voor 5.000 euro, wil ik jou best matsen en hem voor 4.500 euro aan jou verkopen. Maar ik ga hem niet gratis weggeven.”

Hoeveel zakken frites moest u verkopen om de investering eruit te halen?

Rolls: ,,Het bleef niet bij de overname, Ik heb de zaak ook grondig gerenoveerd, met nieuwe elektra, nieuw tegelwerk, een toonbank op straat, een luifel en bankjes. Wat ik verdiende, investeerde ik in de andere zaken. Als het goed is, gaan we dit jaar wat verdienen.”



Klopt het dat de 55 vierkante meter van de Haphoek de meest rendabele zijn in het winkelhart van Arnhem?

Rolls: ,,We staan in de top vijf van beste frietzaken in Nederland. Alles wat meer verkoopt, zit in Amsterdam. Daar wonen een miljoen mensen en komen een miljoen toeristen.”



Emile: ,,Hoho, wel effe erbij zeggen dat de vierkantemeterprijs aan huur ook de hoogste is van Arnhem en omgeving. Die is vergelijkbaar met wat je in Amsterdam betaalt.”