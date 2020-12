Al honderden handtekeningen petitie voor terugkeer viskraam in Arnhemse wijk

Kap van 800 bomen in Arnhem uitgesteld in afwachting onafhanke­lijk onderzoek

1 december ARNHEM Wethouder Groen en Duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp heeft geen bezwaar tegen uitstel van de kap van 800 bomen in Park Klarenbeek in Arnhem in afwachting van een raadsdebat over de kwestie.