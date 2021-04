Al jaren gesloten, maar Rembrandt opent haar deuren weer: ‘Arnhemmers in de gelegenheid stellen om nog één keer te komen kijken’

Conserva­tor Stedelijk Museum moet uitleg geven na brandbrief Ar­tEZ-studenten over grensover­schrij­dend gedrag

26 april AMSTERDAM/ ARNHEM - Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat in gesprek met Thomas Castro, de in augustus benoemde conservator grafische vormgeving. Hij meldde bij zijn sollicitatie dat zijn vorige werkgever ArtEZ in Arnhem hem schorste, maar niet waarom.