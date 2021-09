Al jaren kwetteren vinkjes en parkietjes erop los in tuin van Aartje (82) en Henk (82); maar toen waren ze plots gestolen

Arnhem geeft kaartjes uit voor ‘kijkplek­ken’ Bridge to Liberation

7:56 ARNHEM - De besloten editie in coronatijd van het evenement Bridge to Liberation is op vrijdagavond 17 september te volgen op grote schermen op diverse plaatsen in Arnhem. Kaarten voor de ‘on screen locaties’ zijn beperkt verkrijgbaar. Bij het multimediaspektakel dat op meerdere plekken in de stad wordt gehouden, is vanwege corona geen publiek welkom.