Al twee keer ingebroken bij Arnhemmer op leeftijd, maar de derde keer is de inbreker gepakt

Trekpaard Marco sleept gerooide bomen uit Park Klarenbeek in Arnhem

24 december ARNHEM - Reind Beelen uit het Gelderse Hierden bij Harderwijk haalt deze dagen met zijn Belgische trekpaard Marco gerooide bomen uit het struweel van Park Klarenbeek in Arnhem. ,,Dertien jaar oud is hij nu”, vertelt Beelen. ,,Hij is begonnen als dekhengst in Denemarken.”