Alarm Arnhems Buiten loeit urenlang onafgebroken

Man beroofd tijdens seksdate op Posbank

14:51 RHEDEN - Een man die vrijdagavond tussen half tien en elf dacht een seksdate op de Posbank bij Rheden te hebben is in plaats daarvan beroofd en bedreigd. Hij had volgens de politie via een chatsite afgesproken met een meisje, maar trof op de afgesproken plek twee mannen.