Alarm om kloof in kwetsbare wijken: ‘Tweedeling dreigt’

column remco kock Scherven brengen niet altijd geluk

25 mei Toen ik jonger was en het leven als een grote grap beschouwde, hield ik vrienden nog wel eens voor de gek. Kreeg ik op zaterdagavond een bericht, met de vraag in welk café ik nu weer uithing en stuurde ik terug dat ik in Het Pistool stond. Een kroeg die, in ieder geval in Arnhem, helemaal niet bestond.