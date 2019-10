Alarm over effect klimaatverandering op Rijn: 50.000 extra vrachtwagens per dag de weg op

In een brief aan de provincie Gelderland luidt vakbond FNV nu de noodklok, op basis van Duitse publicaties.

Door klimaatverandering dreigt de Rijn, die in deze provincie onder meer vertakt naar de Waal en IJssel, een onbetrouwbare transportader te worden. Eerder concludeerde de Wageningen Universiteit ook al dat klimaatverandering verstrekkende gevolgen kan hebben voor de waterstand in de Rijn. Vooral in de droge en hete zomers, als er weinig neerslag valt, kan de waterstand zo laag worden dat er niet meer gevaren kan worden.