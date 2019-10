Alarm over ratten in Spijkerkwartier: ‘maak geen rommel’

BIJ DE POLITIERECHTER Vrouw belandt uit rijdende auto op het asfalt: einde van ‘tempera­ment­vol­le relatie’

22 oktober De 29-jarige C. is een geboren pechvogel. Hij kreeg in 2016 een ernstig verkeersongeluk waardoor hij 100 procent arbeidsongeschikt werd verklaard. Daarna raakte hij vermist in de administratieve krochten van het verzekeringswezen: er was iets aan de hand met de schrijfwijze van zijn naam waardoor de verzekeringmaatschappij hem niet in de dossiers kon ontdekken.