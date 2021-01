Alerte Arnhemse woonbootbewoner voorkomt dat buurman verdrinkt

VIDEO De Les van Vites: Ik wil héél graag aan de Champions League denken

20 januari ARNHEM - Vitesse slaat toe in Super Januari. De Arnhemse club heeft de drie competitieduels gewonnen en is door in de KNVB-beker. Oer-supporter Bjorn Courbois heeft de Champions League-hymne al ‘een beetje’ geoefend.