Alexander wacht voor de tweede keer vergeefs op carnaval in Ernem: ‘Het is saai, heel saai’

,,Waanzinnig wat een enthousiasme’’, mijmert hij na afloop. ,,En wat jammer dat het niet door kan gaan door corona dit jaar. Het is saai, heel saai.’’



Lang bij de pakken neer zitten doet Van den Hoven echter niet. Enthousiast vertelt hij over de leuke filmpjes op On-Ganse TV van mensen die met hart en ziel aan carnaval verbonden blijven: kleine rolprenten zijn het waarmee iedereen de moed erin houdt. Met hofnar Tom in een weemoedige rol bijvoorbeeld. Ook andere verenigingen houden het contact met de leden zo warm.



Ronald Brakenhoff van de Stichting Vrienden van de Ernemse Optog heeft de foto’s van de jolige vendelzwaaier langs de weg ook gezien. ,,We proberen Alexander elk jaar weer in toom te houden maar het lukt niet’’, lacht hij. ,,Hij verkent alvast het traject voor volgend jaar.’’