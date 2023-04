Alexandra komt al 32 jaar naar de koningsmarkt in Arnhem: 'Het is zó gezellig'

Geruchtma­ken­de ‘bloesjes­ga­te’ in Renkum leidt niet tot rechtszaak: politie gaat de kwestie niet onderzoe­ken

Er komt geen politieonderzoek naar ‘bloesjesgate’ in Renkum. Bestuur en fractie van GemeenteBelangen, de grootste partij van Renkum, hadden aangifte gedaan tegen een opgestapt raadslid, Yvonne Litjens. Zij werd beschuldigd van laster en smaad. Maar daar is geen enkel bewijs voor, aldus de politie, in samenspraak met het Openbaar Ministerie.