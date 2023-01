Alireza moest vluchten voor het regime in Iran en is nu gelukkig in de Kerkstraat, ‘een klein dorpje in Arnhem’

Lingewaard en Overbetuwe groeien snel: hoe kan dat?

ELST / BEMMEL - Het aantal inwoners van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard is het afgelopen jaar gegroeid. In Overbetuwe werden er meer mensen geboren dan dat er overleden. In Lingewaard is een positief migratiesaldo een verklaring voor de groei.

