All Day moet cliënten van Dunya Zorggroep na twee maanden alweer overdragen aan ‘goede’ zorgpartij

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP XTRA Gebeurt dat niet dan kan de Inspectie een dwangsom opleggen. All Day is pas twee maanden verantwoordelijk voor de zorg van de cliënten.



Woensdag is bekend geworden dat de Inspectie All Day uit Arnhem een berisping heeft gegeven voor de opvang van de dertien cliënten met een migratieachtergrond van Dunya Woonzorg. Het gaat met name om in Turkije geboren ouderen. Volgens de Inspectie heeft de bestuurder van All Day op 21 september de zorg van Dunya overgenomen terwijl de kwaliteit aantoonbaar niet op orde was.

Verslechterd

De zorg was zelfs verslechterd ten opzichte van eerdere bezoeken aan Dunya Zorggroep. Dat had de Inspectie een dag eerder zelf nog geconstateerd. De Inspectie wilde toen weten hoe de overname door All Day verlopen was en hoe All Day de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg op orde zou brengen. Maar, zo constateerde de inspectie, All Day doet niet aan het toetsen van de kwaliteit en heeft geen concreet verbeterplan gemaakt.

Dunya Zorggroep was al langer negatief in het nieuws. Zo is ziektekostenverzekeraar VGZ ervan overtuigd dat de voormalige bestuurder valsheid in geschrifte heeft gepleegd en de verzekeraar opzettelijk heeft misleid. Zij ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Mede daardoor is Menzis Zorgkantoor gestopt met het betalen van facturen. Gevolg daarvan was dat Dunya Zorggroep de vestiging in Elst sloot. Het pand in Arnhem-Zuid bleef wel open.

Illegaal