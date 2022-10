‘All you can eat’ en dan is het ook nog met zorg gemaakt bij restaurant ’t Volk

Parkeren kan voor de deur in Arnhem en de prijs van het eten staat vast. Best een lekker makkelijk begin van de avond.



Keuzestress over een lekker drankje zonder alcohol hoef ik niet hebben, want de gastheer komt met het voorstel van een mocktail met aardbei, gedroogde sinaasappel en iets van een zuurtje. Goed begin; lekker weggezakt op de bank langs de muur met soulmuziek uit de speaker.

Restaurant ’t Volk is van chef-kok Hui Hu. Hij stond ook aan het roer van Aziatisch eethuis Raen Lee en komt uit een bekende horecafamilie. Broer Yin is uitbater van The Green Rose in Arnhem en zijn ouders runnen Fong Chen in Oosterbeek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de plek waar nu ’t Volk huist, zat voorheen Velvet. De indeling met de ontvangst aan de bar met uitkijk op straat en een boven- en benedenverdieping is hetzelfde gebleven.



Wij kruipen dicht bij de open keuken. Het is hier ingericht met veel beige en bruin en warme stoffen. Klein beetje sleets her en der door de afgebladderde verf, maar daardoor en het feit dat je de kok op de vingers kijkt, voelt het een beetje alsof ik bij iemand thuis ben aangeschoven.



Gemoedelijk dus. Wat niet betekent dat de bediening niet alles in de gaten heeft en vanaf het begin probeert me een fijne avond te bezorgen.

Quote All-you-can-eat dus, zonder restrictie qua tijdsduur. De menukaart is onderver­deeld in soepen, koude gerechten, warme gerechten en toetjes