Alle Arnhemse dakloze jongeren moeten voor eind 2021 van straat zijn

Uit onderzoek blijkt dat Nederland 11.000 dak- en thuisloze jongeren kent in de leeftijd van 18 en tot en met 27 jaar. Blokhuis accepteert dat niet langer. ,,In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken verblijven”, zegt hij.



Nog voor de zomer gaan de gemeenten aan de slag met actiepunten uit programma. Blokhuis wil geen enkele jongere meer in de langdurige opvang of op straat. ,,Dat is ambitieus, maar er is heel veel mogelijk. We moeten op tijd signaleren, de behoefte van individuele jongeren centraal stellen en goed samenwerken met alle betrokken instanties en op alle niveaus.”