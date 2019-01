Alle Arnhemse terreurverdachten blijven voorlopig vastzitten

Verdachten viervoudi­ge liquidatie mogen nog steeds geen contact met buitenwe­reld

16:58 ENSCHEDE - De verdachten van de viervoudige liquidatie november vorig jaar in Enschede blijven opgesloten in volledige beperking. Dat heeft de officier van Justitie bepaald. Volgens het Openbaar Ministerie is dat in het belang van het onderzoek. Het wil daarop verder geen toelichting geven.