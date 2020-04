Allebei een horecazaak; Arnhemse stellen dubbel getroffen

Dat scheelde niet veel: brand bij wijkcen­trum Presikha­ven op tijd geblust

8:29 ARNHEM – In de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee branden uitgebroken. Een waarschijnlijk aangestoken brand in afvalcontainers bij multifunctioneel centrum Presikhaven werd net op tijd geblust. Zo voorkwam de brandweer dat het wijkcentrum in brand vloog.