Alleenstaanden gaan in 2020 meer betalen door nieuw afvalbeleid Arnhem

TERUGLEZEN | OM eist drie keer levenslang voor viervoudi­ge moord Enschede; advocaten willen vrijspraak

18 september ALMELO - Voor de derde keer deze week zitten de drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede in de rechtbank in Almelo. Vandaag kregen zij de strafeis van de officier van justitie te horen. Ook hielden de advocaten van de verdachten hun pleidooi. Lees hieronder ons liveblog terug.