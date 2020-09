Als Blaudzun niet bezig is met muziek, dan fietst hij het liefst

Zijn uw weekenden anders sinds de coronacrisis?

,,Omdat ik nu geen optredens heb, beleef ik de weekenden zoals lang geleden. Op zondagochtend zet ik graag een elpee op die ik dan helemaal beluister, bijvoorbeeld Spirit of Eden, een oude elpee van Talk Talk.



,,Via Spotify ontdek ik ook mooie dingen, maar losse tracks luisteren is toch anders dan de tijd nemen voor een complete langspeelplaat. Ik ben een echte muziekjunk. Uit liefde voor muziek en om nieuwe dingen te ontdekken luister ik naar hiphop, klassieke muziek, Serge Gainsbourg, jaren 80-muziek, van alles.”



Heeft u veel optredens moeten afzeggen?

,,Dit jaar stond er van alles gepland, onder andere een theatertour met voormalig Tour de France-winnaar Joop Zoetemelk. Door de coronacrisis ging dat allemaal niet door. Gelukkig heb ik mijn handen vol aan mijn nieuwe album, dat binnenkort af moet. En ik ben druk met een wekelijkse podcast over wielrennen en muziek, samen met oud-wielerprof John den Braber. Mensen vinden de combinatie fietsen en muziek blijkbaar leuk, want we krijgen veel waardering. Voorlopig heb ik dus genoeg te doen, zeker nu deze maand alsnog de Tour de France plaatsvindt.”